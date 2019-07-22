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Yeşilköy’de denize girdikten sonra kaybolan genç aranıyor

İstanbul'da Yeşilköy sahilinde dün gece denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın'ı arama çalışmaları sürüyor.

10:21 -
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Yeşilköy’de denize girdikten sonra kaybolan genç aranıyor

Bakırköy Yeşilkoy sahilinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ağabeyi ile birlikte denize giren Soner Taşkın ağabeyine dalga kırandan denize atlayacağını söyledi. Buradan denize atlayan genç bir süre sonra gözden kayboldu.

FOTO:DHA

Ağabeyi hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Bu sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen genci arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Son güncelleme: android-time 10:22 22.07.2019
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