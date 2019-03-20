Yeşilyurt faciası raporu tamamlandı! İsyan ettiren detaylar

Kartal'da, 6 Şubat günü Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan kapsamlı bilirkişi raporu tamamlandı.

BİNA BİTİNCE KAÇAK KAT DA TAMAMLANMIŞ

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan 1995 tarihli hava fotoğrafında, kaçak 2 katın tamamlanmış olduğu ve çatının kapatıldığının anlaşıldığı belirtildi.

HER KAT 41 METREKARE GENİŞLETİLMİŞ

Kolonlar ve kirişler arasındaki mesafenin projeye uygun olmadığının belirtildiği raporda, binanın her katının 41 metrekare büyütüldüğü belirtildi. Bu durumun kolon ve kiriş açıklıklarının artmasına ve taşıyıcı sisteme daha fazla yük gelmesine sebep olduğu kaydedildi.

BETON KALİTESİ TSE'YE AYKIRI

Bilirkişi raporunda, binanın inşaatında kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarında belirlenen kriterlere uygun olmadığı, beton kalitesinin düşük olduğu ve deniz kumu kullanıldığı kaydedildi. Raporda, ruhsat eki onaylı projede, uyumlu olmayarak binanın eninin 1.10 metre, boyunun ise 2.55 metre daha büyük yapıldığı tespit edildi.

2'Sİ KAÇAK, TOPLAM 9 KAT

Projede, bodrum ile zemin ve 5 normal kat olmak üzere, toplam 7 kat olarak hesaplanan bina taşıyıcı sistemine kaçak olarak 2 kat ilavesi yapıldığı ve toplam 9 katın yükünün taşıtıldığı da belirtildi.

YÜK SINIRI AŞILINCA BİNA ÇÖKMÜŞ

Raporda; tüm bu sebeplerin birbirini tetiklediği, taşıyıcı sisteme öngörülenin üzerinde gelen aşırı yüklerle, yük sınırının aşılmasının taşıyıcı yapı elemanlarını özelliklerini kaybetmesine neden olduğu ve bunun sonucunda binanın çöktüğü kaydedildi.

2 KİŞİ ‘ASLİ KUSURLU'

Binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ile İnşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun ‘asli kusurlu', inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın ‘tali kusurlu' olduğunun belirtildiği raporda, statik hesaplamayı yapan Osman Mısırlıoğlu'nun ise ‘kusurunun bulunmadığı’ tespit edildi.

TUTUKLU SAYISI BİRE İNDİ

Soruşturma kapsamında Uğur Mısırlıoglu ve Suzan Çayır tuttuklu durumdaydı. Avukatının itirazı üzerine, Suzan Çayır’ın tahliye edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da bire inmiş oldu.