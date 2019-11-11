Yetişkin kardeşlerin cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’ndeki bir dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazelerini teslim almak için çaba sarfeden ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan’ın çabaları sonuç verdi.

Alkan, bugün avukatıyla birlikte İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek cenazelerin kendisine teslim edilmesi için savcılığa başvurmuş ve savcılık da izin vermişti.

CENAZELER ADLİ TIP'TAN ALINDI

İznin ardından avukatıyla birlikte cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu’na giden Alkan buradaki işlemleri tamamlayarak cenazeleri aldı.

4 kardeşin cenazesi Fındıkzade Albayrak Cami'ne doğru yola çıkartıldı. İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Yetişkin kardeşler Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.