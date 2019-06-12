Son dakika! Binali Yıldırım’dan taksicilere: Kılığınızı façanızı düzelteceksiniz

Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, havalimanının yapılması kararının hayata geçirilmesinin 3 yılı aldığını, projenin her aşamasında bizzat yer aldığını söyledi.

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İstanbul Havalimanı’nda görev yapan taksicilere de hitap eden Binali Yıldırım, “Havalimanları, hudut kapıları, bir ülkenin vitrinidir. Yabancı, oradan görür ülkeyi. Ülke hakkında, kararını böylece verir. Burası, Türkiye’nin vitrinidir. Burada, Türkiye’ye yakışanı yaptık. Gıpta edenler var. Hasetlik edenler var. Onlara diyeceğim: Ne olur kıskanma, çalış senin de olur. Vitrinimiz olan bu havalimanında çok güzel hizmet vereceksiniz. İnsanımıza, ülkemize yakışır en güzel hizmeti taksiciler olarak sizler vereceksiniz. Buna eminim. Bunu biliyorum. Çünkü, siz, Anadolu Yaylası’nın yiğit evlatlarısınız. O bakımdan hiç merak etmeyin, bütün meseleleri konuştuk. Dertlerinizi de, çözümlerini de biliyoruz. Adım adım da çözerek geliyoruz. Daha göreve gelmeden, yetkililerle görüşerek sorunlarınızı çözüyoruz” diye konuştu.

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“FAÇANIZI DÜZELTECEKSİNİZ”

Konuşmasında taksici esnafının dertlerini ve çözümlerini bildiklerini kaydeden Yıldırım, göreve gelmeden, İstanbul halkı daha kararını vermeden yetkililerle görüşerek taksicilerin sorunlarını çözdüklerini belirtti. Yıldırım, taksicilere hitaben şunları söyledi:

“Herkesin hakkına razı olması gerekir. Hakkına razı olmadın mı kargaşa, kaos ve anlaşmazlık çıkar. Siz hakkınıza sahip çıktınız. Haklı davanızın peşine düştünüz. Ve sonunda da mutlu oldunuz. Hiçbir teşebbüsün, hiçbir girişimcinin önünü kesmek gibi bir niyetimiz yok. Ama Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir. Türkiye, hukuk devletidir. Hukuk devleti içerisinde herkes, külfet ve nimet dengesini gözeterek tabii ki, işini yapacak. Buna hiçbir mani yok. Ama el çabukluğu marifet yaparsanız, buna da müsaade etmeyiz. Onun için değerli kardeşlerim, size de düşen görev var. Bu korsancılık, şunlar, bunlar, Uber, kendiliğinden olmuyor. Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz. Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız. Yollara göre, arabalar aynı olacak ve böylece vitrinimizi yeniden gözden geçireceğiz ki, kimse dadanmasın. Hiç merak etmeyin, İstanbul 15 milyon sakiniyle, genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, emeklisiyle çalışanıyla büyük bir ailedir.” DHA