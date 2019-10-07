Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçmişte finans analistliği, köşe yazarlığı ve sunuculuk da yapan Yiğit Bulun hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut, 1972 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde dünyaya geldi. 2009-2012 dönemleri arasında Habertürk TV’de genel yayın yönetmenliği yapan Yiğit Bulut, Temmuz 2013’te başbakanlık başdanışmanlığına, 30 Ağustos 2014 tarihinde ise cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirildi.

Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunu olan Yiğit Bulut, Sorbonne Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk’te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve m”aliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi’nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2010’da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bununla birlikte Gazete Habertürk’teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009’da Habertürk TV’de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV’de sundu. 2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014’te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.