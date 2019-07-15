Yıkımı pencereden av tüfeği ve tabancayla durdurma girişimi

Olay saat 11.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi 30. Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı bitişik 2 binadan birinin sakinleri bir inşaat şirketiyle anlaşarak yıkılıp yeniden yapılmasına karar verdi. Diğer bina sakinleri ise binalarında oturmaya devam etti. Bu sabah yıkım için bina önüne gelen firma yetkilileri bina sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Yıkım sırasında binaların bitişik olmasında dolayı kendi binalarının da zarar göreceğini söyleyen ev sahipleri ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

AV TÜFEĞİ VE TABANCA ÇEKTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine yıkıma engel olmak isteyen iki bina sakini evlerindeki tabanca ve av tüfeğini alarak balkona çıktı. Silah çeken ev sahiplerini gören görevli ve vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. olay yerine gelen polis ekipleri çelik yeleklerini giyerek uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman polisle ev sahipleri arasında gergin anlarında yaşandığı olayda balkona çıkan iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Tabancanın kuru sıkı olduğu ortaya çıktı.

Alper KORKMAZ / iSTANBUL , (DHA)