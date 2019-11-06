YİK’te Bülent Arınç detayı: Yeri değişti, mesaj yayımlandı

YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’da toplandı.

Toplantıya YİK üyeleri İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Yıldırım Akbulut, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin’in yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

ARINÇ’IN YERİ DEĞİŞTİ!

Dünkü toplantıda Bülent Arınç’ın sağdan üçüncü sıraya oturtulması dikkat çekti. Arınç Ekim ayındaki toplantıda ise Cumhurbaşkanı’nın sol tarafında yer bulmuştu.

ALTUN’DAN FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Toplantının ardında yazılı bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin üzerinde hassasiyetle durulmuş, şehit ve gazilerimiz minnetle anılmış, bu alçak terör örgütüyle mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği güçlü bir biçimde vurgulanmıştır.” ifadelerini kullandı.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını cevaplayan Bülent Arınç, “KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK’ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim” demişti.