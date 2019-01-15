Yıl 2019! Hastanelerde değişen hiç bir şey yok

Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde yaşananlar 1990'lı yılları aratmadı. Vatandaşlar, 182'den randevu almak istediklerinde 15 gün ile bir ay sonrasına ancak randevu alabilecekleri yanıtıyla karşılaştı.

Tedavi olmak için hastaneye gelenler ise, saatlerce muayene kuyruğunda beklemek zorunda kaldı. Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, sağlık sisteminin çökmenin eşiğinde olduğunu savunarak, “Hastanelerdeki personel sayısının en az yüzde 10 artırılması gerekiyor” dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2010'da şehir dışına taşınması sonrası kent merkezindeki Gazi Devlet Hastanesi’nde hasta yoğunluğu tavan yaptı.

Özellikle bazı bölümlerde yeterli sayıda doktorun olmamasından şikayet eden vatandaşlar zamanında tedavi olamamaktan şikayetçi.

Hastanede Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Uzmanı sadece bir kişinin görev yapması hasta ve hasta yakınlarını çileden çıkardı.

1990’lı yıllardaki gibi sabah saat 05.00’te hastanede muayene kuyruğuna girerek sıra aldıklarını belirten hasta vatandaşlar, doktora görünmek için ise saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen vatandaşlar, kimi zaman kendi aralarında kimi zaman da hastane personeli ile tartıştıklarını belirterek yetkililerden soruna çözüm üretmesini istedi.



SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEK ÜZERE

Konuyla ilgili konuşan Türk Sağlık-Sen Samsun şube başkanı Erdoğan Çakmak, sağlık sisteminin çökmenin eşiğinde olduğunu savunarak, “Hastanelerdeki personel sayısının en az yüzde 10 artırılması gerekiyor” dedi.

Yetersiz personel, acil servislerin cazip hale getirilmesi, torpil ve kayırma gibi sorunların sağlıkta çöküşe neden olduğunu kaydeden Çakmak, “Hastanelerde asıl görevini yapacak olan sağlık çalışanları, torpil ve kayırmalarla görevini yapmıyor, bu yük fedakar sağlık çalışanlarının üstüne biniyor” ifadelerini kullandı.