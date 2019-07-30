Yılanı vurmak isterken eşini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkiinde bir çiftlikte meydana geldi. Ali El Arid, ailesiyle birlikte yaklaşık 10 gün önce Hacı Murat K.´yi (28) ait çiftlikte çalışmaya başladı. Arid, bugün sabah saatlerinde bahçede kurdukları kapana yılanın sıkıştığını fark etti.

Yılanı vurmak için eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alan Arid, iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmalar 6,5 aylık hamile eşi Zeynep El Arid’e isabet etti. 2 çocuk annesi Zeynep El Arid, kanlar içinde yere yığıldı.

Ali El Arid, eşini otomobille Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Zeynep El Arid, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ali El Arid, jandarma tarafından gözaltına alındı.

SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)