Yılbaşına 24 saat kala umut sırası

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için belirlediği büyük ikramiye olan 80 milyon liranın hayalini kuran yüzlerce kişi, bugün de Eminönü’ndeki ünlü Nimet Abla gişesine akın etti.

Soğuk havaya rağmen, yılbaşı bileti almak isteyenler dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

HERKESİN HAYALİ FARKLI

Nimet Abla'nın uğuruna inanıp Gebze'den, Konya'dan gelen bile var.

Herkesin hayali de birbirinden farklı. Kimi yardım kurumlarına bağışlayacağını söylüyor kimi oğlunu kızını evlendirmek istiyor.

Kimi ise kendi başına ikramiyeyi harcayağını, kimseyle paylaşmayacağını söylüyor.