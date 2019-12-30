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Yılbaşına 24 saat kala umut sırası

Yeni yılda zengin olma hayali kuran vatandaşlar, 80 milyonun hayaliyle tarihi Nimet Abla gişesi önünde kuyruğa girdi. 31 Aralık gecesi talih kuşu kime konar bilinmez ama hayalleri süslemeye başladı bile. Eminönü'nde soğuk havaya rağmen Nimet Abla gişesi önünde bilet almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruktakiler 'Büyük ikramiye size çıkarsa ne yapacaksınız?' sorusuna ise birbirinden ilginç yanıtlar verdiler.

Fatma VURGUN
16:50 -
Haberler Gündem

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için belirlediği büyük ikramiye olan 80 milyon liranın hayalini kuran yüzlerce kişi, bugün de Eminönü’ndeki ünlü Nimet Abla gişesine akın etti.

Soğuk havaya rağmen, yılbaşı bileti almak isteyenler dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

HERKESİN HAYALİ FARKLI

Nimet Abla'nın uğuruna inanıp Gebze'den, Konya'dan gelen bile var.

Herkesin hayali de birbirinden farklı. Kimi yardım kurumlarına bağışlayacağını söylüyor kimi oğlunu kızını evlendirmek istiyor.

Kimi ise kendi başına ikramiyeyi harcayağını, kimseyle paylaşmayacağını söylüyor.

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