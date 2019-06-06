Yıldırım aday olduğu seçimin tarihini unuttu

Yıldırım YSK’nın tartışmalı kararı ile yenilenen İstanbul seçimlerinin tarihini 15 Haziran olarak söyledi daha sonra yanındakilerin düzeltmesi ile 23 Haziran tarihini hatırladı.

Yıldırım, Sivas'ta yaptığı konuşmada 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tarihini unuttu. “15 Haziran İstanbul seçimlerinde” ifadeleriyle konuşmasına başlayan Yıldırım, yanındakilerin “23 Haziran” hatırlatması üzerine duraksayarak şu ifadeleri kullandı: “Yanlış olur, düzeltmesi kolay. 23 Haziran, ben 15 diyorum siz erkenden gidin diye. Ne olur ne olmaz, son güne kalmasın.”