Yıldırım: Evinize 18 dakikada gideceksiniz!

Seçim çalışmalarına Avcılar’da devam eden AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un trafiğini çözecek projesini, “18 buçuk kilometre uzunluğundaki Esenyurt-Mahmutbey metrosunu bu sene sonunda açıyoruz. Daha sonra yapacağımız Yenikapı-Büyükçekmece Metro hattı da Esenyurt’tan geçiyor. Bütün yollar Esenyurt’a çıkıyor. İstanbul’da metroyu 518 kilometre uzunluğuna çıkarıyoruz. Böylece toplu ulaşımda raylı sistem yüzde 48’lik bir paya sahip olacağız. Şuan da yüzde 18. Bu da yüzde 30 artış demek oluyor. Yüzde 30’luk artış da karayolunun yüzde 30 rahatlaması demektir. Böylece trafik hızlanacak, dur-kalklar azalacak ve evinize 18 dakika daha önce gideceksiniz. Ayrıca Haramidere’den Tüyap’a bir tünel yapacağız. Böylece İstanbul’daki trafiği metro ve tünellere kaydıracağız. Hem trafiği rahatlatacağız, hem de sizi trafik çilesinden kurtaracağız” şeklinde açıkladı.

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