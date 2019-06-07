Yıldırım, İmamoğlu ile TV programına ‘kesin’ çıkacak!

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak TV programına ilişkin, ‘Karşı karşıya gelecek misiniz?’ sorusuna, “Konuşacağız tabi” dedi.

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“Yüzde yüz mü? sorusunu ise Yıldırım şöyle yanıtladı:

“Tabi yani prensip olarak olur dedik. Arkadaşlarımız her iki partiden de detayları konuşuyor. Kesin tabi. Bir İstanbul yerel seçimiyle dış basının, bazı devletlerin çok aşırı müdahil olmaları bizim milletimizin canını sıktı bir kere. Onun için de millet sadece İstanbul’da değil, Anadolu’nun her tarafında da ‘Ne oluyor kardeşim, size ne oluyor, İstanbul’da seçim yapacağız, size ne oluyor?’ sorusunu sormaya başladı. Bunun yansımalarını ben Anadolu’da görüyorum. O yüzden bu seçim İstanbul seçiminin ötesine geçmiş oldu.”

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“YSK BU İŞİ ÇOK İYİ İZAH EDEMEDİ”

Seçimin tekrar edilmesi konusundaki soruya da Yıldırım, ilk başta bir kafa karışıklığı olduğunu ifade ederek, “Çünkü YSK bu işi çok iyi izah edemedi. Gerekçeli kararı geç yayınladı. 31 Mart seçimi tamamlanmış bir seçim değildir. Seçilen bir belediye başkanı yoktur. Çünkü henüz karar verilmemiş bir seçimden bahsediyoruz. Burada il seçim kuruluyla YSK'nın uygulaması arasındaki tezat sanki arkadaşımızın seçilmiş olduğu kanaatini yerleştirdi” dedi. AA