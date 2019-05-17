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Yıldırım, muhtarlara telefon numarasını verdi! ‘İleride işinize yarayacak’

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları Buluşması'na katılan AKP'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, telefon numarasını paylaşarak, "Size bir telefon numarası vereceğim. Lütfen bunu not edin. İleride işinize yarayacak" dedi.

23:05 -
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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Muhtarları Buluşması’na katıldı. Programda konuşan Yıldırım, “Türkiye bizimle büyüdü, liderimizle büyüdü. Bu destanın mimarı İstanbul’dur, İstanbul’un muhtarlarıdır. Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbim’den niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul’a layık kılmasıdır. Biliyoruz ki her şey onun demesiyle olur. Biz insanlara düşen gayret etmek, emek sarf etmek ve ter dökmektir. İstanbul çatışma, ayrışma değil, huzur ve mutluluk istiyor. ‘Ya ben İstanbul’u alırım, ya İstanbul beni alır.’ diyen Fatih Sultan Mehmet’in hedeflerini gerçekleştirmekten başka bir muradımız yok. Eyüp Sultan’ın, Fatih Sultan Mehmet’in, Mimar Sinan’ın, Kanuni’nin İstanbul’unu, onlara layık olanlar yönetecek” dedi.

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“BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağını ifade eden Yıldırım, “Sevgili muhtarlar, birlikte beraber yürüyerek, umudu büyüteceğiz, huzuru çoğaltacağız ve İstanbul’da yaşayan 15 milyon kardeşimizin hayatını kolaylaştıracağız. Kibirle, gururla, kin ve nefret diliyle siyasetten medet umanlardan olmadığımızı bir kez daha ifade ediyorum” diye konuştu.

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EKRANDAN TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Yıldırım’ın konuşması sırasında ekrana kendi telefon numarası yansıtıldı. Yıldırım, “Size bir telefon numarası vereceğim. Lütfen bunu not edin. İleride işinize yarayacak. İnşallah birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız” dedi. DHA

Son güncelleme: android-time 23:49 17.05.2019
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