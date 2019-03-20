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Yıldırım’a zor soru! ‘Erdoğan isterse değil İstanbullular isterse bırakırım’

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, 'Kazandıktan bir sene sonra Erdoğan isterse görevi bırakır mısınız?' sorusuna, "Bana İstanbullular görevi bırak derse bırakırım. Çocuk oyuncağı mı? Seçildikten sonra ayrılma gibi bir fikir benim kafamda yok" yanıtını verdi.

22:58 -
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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir programda gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Ankara’da Melih Gökçek, İstanbul’da Kadir Topbaş gibi görevinden ayrılan belediye başkanlarının kendi iradeleriyle görevden ayrıldığını belirtti.

Vatandaşın aklında, “Oy vereceğim ama bir sene sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan olmadı görevi bırak derse ne olacak?” sorusunun olduğunu belirten gazetecilere Yıldırım, “Bana İstanbullular görevi bırak derse bırakırım. Bizi seçenler bize güvenerek oy veriyor. Önceki belediye başkanları kendi iradeleriyle ayrıldılar. Seçimi kazanayım ondan sonra ayrılıyım bu İstanbullu’ya karşı dürüst olmayan bir şey olur. Çocuk oyuncağı mı? Biz 75 gündür koşturuyoruz. Meşru bir sebep olmadıktan sonra ayrılmam. Başkan yardımcılığı tercihimi değiştirmez. Seçildikten sonra ayrılma gibi bir fikir benim kafamda yok” dedi.

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Son güncelleme: android-time 23:10 20.03.2019
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