Yıldırım’dan ortak yayından sonra ilk açıklama

Yıldırım şunları kaydetti:

“Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Benim yayın üzerine bunun ötesinde fazla bir yorum yapmam doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızla yayın öncesi davetli olduğumuz bir nikahta bir araya geldik. Yayınla ilgili herhangi bir konuşma olmadı, konuşmaya da ihtiyaç yoktu. Sonrasında hayırlı olsun dedi, tebrik etti, herhangi bir yorum yapmadı.”

Yıldırım dün akşamki yayın seçmenleri nasıl etkiledi sorusuna ‘Pazar akşamı göreceğiz’ yanıtını verdi. Yıldırım “Bunların hapsi geride kaldı. Olmuş bitmiş işin üzerine bizim diğer arkadaşlarımızın üzerine yorum yapmamız doğru olmaz. Programlarımız çok yoğun, enine boyuna değerlendiriliyor. Vatandaşlar kararlarını verecekler. 10.5 milyon İstanbullu sandığa gitmek suretiyle bu demokratik hakkını kullansın istiyorum. İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz. ” ifadesini kullandı.

‘BAHÇELİ MİTİLİN ÜZERİNDE OTURACAK DEĞİL’

AKP adayı MHP’nin seçim çalışmalarının geç başladığı yönünde bir soruya “Devlet Bahçeli mitili atmıştır, sürekli mitilin üzerinde oturacak değil. Dolaşıyor çalışıyor. İstediği zaman programlarını icra edecektir. Ben biliyorum ki MHP’li kardeşlerimiz özellikle hemşehri grupları üzerinde yoğun çalışmalar yapıyorlar.” yanıtını verdi.

SAYIŞTAY SORUSU

Yıldırım bir muhabirin ‘Sayıştay’ın internet sitesinden bugün bir açıklama yapıldığını, İmamoğlu’nun gösterdiği Sayıştay raporu vardı. 2018 yılıyla ilgili raporlama sürecinin devam ettiği bu raporların neye dayanılarak açıklandığını kendilerinin bilmediğini söylediler. 2019 yılına ait bir raporlama sürecinin başlamadığını söylediler. Siz ne düşünüyorsunuz’ sorusu üzerine “Bu da bizim söylediklerimizi doğruluyor. Demek ki Ekrem bey yanlış raporu okumuş.” diye sözlerine son verdi.