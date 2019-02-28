Yıldırım’dan raylı sistem açıklaması!

Yıldırım yaptığı açıklamada, “Aynisi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İstanbul 15 milyon. Trafik, ulaşım İstanbul’un en büyük sorunu mu? O halde Türkiye’de bu sorunu çözen İstanbul’da çözer mi? Hiç şüpheniz olmasın. Yeni metro hatları açıldıkça, raylı sistemlerin miktarını artırdıkça trafik daha da rahatlayacak. Gelecek 5 yıl içinde raylı sistem uzunluğu 170 kilometreden, 518 kilometreye çıkacak. Demiryoluyla, metroyla, taşınan yolcu miktarı toplamın yüzde 40’ına ulaşacak. Bir yerden bir yere gidenlerin yarısı trenle gidecek, metroyla, tramvayla gidecek. Diğer yarısı da deniz ve karayoluyla gidecek. Şu anda raylı sistem yüzde 18, yüzde 20 bile değil. Yaklaşık 5 kişiden biri ancak kullanıyor. Ama bu 5 yıl içerisinde her 2 kişiden birisi kullanacak. Sen neredeysen metro orada olacak. Evden çıkacaksınız 750 metre her tarafa gittiğinizde bir toplu taşıma durağına, bir istasyona mutlaka erişeceksiniz. Böylece İstanbul’un trafiği sürekli akar hale gelecek” şeklinde konuştu.

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Yıldırım, “Size bir müjdem var. Biraz uzun oldu ama tam oldu. Tren hattımız Gebze’den Halkalı’ya nihayet tamamlandı, 10 Mart’ta itibaren açılıyor” dedi. Yıldırım, “Tramvay Zeytinburnu’nda trafik sıkışıklığı yapıyor. Seyitnizam Caddesi boyunca tramvayı yerin altına alıyoruz, caddeyi size bırakıyoruz” diye konuştu.