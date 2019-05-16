Binali Yıldırım’dan ‘U’ dönüşü | Son dakika haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildikten sonra Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, arasındaki yarış yeniden başladı.

31 mart öncesi “Kaldıramayacağınız bir maliyet yüzde 40 indirim” demişti

31 Mart seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci akbilinde ve su kullanımındaki indirim projelerine, ‘Bunları yapacak kaynağı nereden bulacaksınız?’ diyerek karşı çıkan Binali Yıldırım, seçimlerin iptal edilmesi ve 23 Haziran'da yenilenmesi kararından sonra kararını değiştirerek İmamoğlu'nun projelerini desteklemeye başladı.

‘Öğrenci bütçesinde ciddi bir rahatlama olacak’

İstanbul’da Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Uğurlama Töreni’ne katılan Yıldırım, ‘İBB Meclisince öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesinin hayırlı olmasını dileyerek, “Şimdi öğrenci kardeşlerimiz Akbili aylık 85 lira yerine 40 liraya alacak, öğrenci bütçesinde ciddi bir rahatlama olacak. Suda da keza yüzde 40'a varan indirim gerçekleşti. Özellikle çok nüfuslu ailelerde daha fazla indirim olmak üzere bu da İstanbullu hemşehrilerimizin bütçelerini rahatlatacak. İstanbullunun, vatandaşlarımızın yararına, menfaatine olacak her türlü çalışma kimden gelirse gelsin başım gözüm üstüne’ şeklinde konuştu.

İmamoğlu’nun vaadi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce su fiyatlarında yüzde 40 indirim yapılacağını öğrenci akbilinin ise 50 liraya düşürüleceğini söylemişti.Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı aldıktan sonra İBB Meclisi’nde yapılan görüşmelerde oldukça sert tartışmalar yaşanmıştı.CHP’nin ‘öğrenci akbilini 50 liraya düşürelim’ teklifi karşısında AKP’den ’40 lira olsun’ önerisi gelmişti.