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Yıldırım’ın afişlerini unutup, İmamoğlu’na sordu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz kameralar karşısında, YSK'ya göre yüzde 100'ü açılan sandıklardan İstanbul'un kazananı olarak çıkan Ekrem İmamoğlu'na "Hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun?" diye sordu, akıllara Binali Yıldırım'ın İstanbul'un dört bir yanına astığı afişleri geldi.

13:56 -
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Yıldırım’ın afişlerini unutup, İmamoğlu’na sordu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul’da YSK’ya yaptıkları itirazlarla ilgili bilgi vermek için kameralar karşısına geçti.

YSK verilerine göre, seçim yarışını kazanan Ekrem İmamoğlu’na “Hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun?” diye soran Yavuz’a sosyal medyada vatandaşlar Binali Yıldırım’ın afişlerini hatırlatarak cevap verdi. Üstelik Yavuz’un açıklama yaptığı platformun arkasında da Binali Yıldırım’ın afişlerinin bulunması dikkat çekti.

AKP’li Yavuz açıklama yaparken, arkasında “Gönül belediyeciliği… Teşekkürler İstanbul” yazıyordu.

SANDIKLAR AÇILMADAN ‘KAZANDIK’ DEMİŞTİ

Binali Yıldırım henüz sandıkların tamamı açılmadan İstanbul’un her yerine ‘Gönül belediyeciliği kazandı” afişleri asmış ve sayım devam ederken de canlı yayında ‘Kazandık’ açıklaması yapmıştı.

İŞTE SEÇİM GECESİ İMAMOĞLU’NUN TEPKİ GÖSTERDİĞİ O AFİŞLER:

 

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Son güncelleme: android-time 14:21 03.04.2019
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