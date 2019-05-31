Yıldırım’ın İsmailağa Cemaati ziyaretinden dikkat çeken Cübbeli Ahmet detayı!

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yanına İBB Genel Sekreteri’ni de alarak İsmailağa Cemaati’ne 23 Haziran’da yapılacak seçim öncesi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyarete ait fotoğraflar İsmailağa camiasının resmi twitter hesabından paylaşılmış ancak Yıldırım’ın sosyal medya hesabından paylaşılmamıştı.

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Gerçekleştirilen bu ziyarette dikkat çeken bir detayı gazeteci İsmail Saymaz gündeme taşıdı. Saymaz, Binali Yıldırım ve Cübbeli Ahmet’in birlikte görüntülendiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Neden Cübbeli Ahmet, Yıldırım ile yan yana poz vermiyor? Damadı İBB'den ihale aldığı için mi?” ifadelerini kullandı.

İşte Saymaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı o mesajlar;

CÜBBELİ AHMET-İBB İLİŞKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden Spor İstanbul’un, İstanbul Yarı Maratonu’nun ardından Lale Kupası Kadınlar Tenis Turnuvası organizasyonu için düzenlediği ihaleyi de kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadının kardeşleri ile birlikte kurduğu şirkete verdiği ortaya çıkmıştı. İhalenin sonuç ilanına göre yaklaşık maliyeti 730 bin 587 lira olarak belirlenen ihaleyi 637 bin 404 liralık teklifin sahibi Adstation Reklam Organizasyon İletişim Danışmanlık İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazanmıştı. Şirketin sahibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Palazoğlu Ailesi. Şirketin ortakları Muhittin ve Esat Palazoğlu, Bolu’da Nakşibendi Şeyhi Sürmeli Hoca Muhittin Palazoğlu’nun torunları. Palazoğlu ailesinin vefat eden bireyleri için Tokad-i Hayreddin Türbesine defin için bakanlar kurulu kararı çıkartılmıştı. Şirketin ortaklarından Esat Palazoğlu, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün de damadı.