Yıldırım’ın istifa duyurusuna CHP’den ilk yorum

Twitter üzerinden Yıldırım’ın istifa açıklamasını yorumlayan Özel şunları belirtti:

“O koltukta oturtmayız, Anayasayı çiğnetmeyiz dedik dinlemedi. Binali Yıldırım az önce istifa edeceğini açıkladı… Milletin aklıyla alay etmeye, Göz göre göre yalan söylemeye, Çamura yatmaya, değdi mi? Binali Yıldırım, “İstifa edeceğim ama zamanı var” Yani, “Anayasayı biraz daha çiğneyeyim ne olacak” diyor. Binali Bey! O koltukta oturdugun her saniye anayasayı ihlal suçuna devam ediyorsun. Bu işgalciliktir, aymazlıktır, suistimaldir.”

O koltukta oturtmayız,

Anayasayı çiğnetmeyiz dedik dinlemedi. Binali Yıldırım az önce istifa edeceğini açıkladı… Milletin aklıyla alay etmeye,

Göz göre göre yalan söylemeye,

Çamura yatmaya,

Değdi mi? — Özgür Özel (@eczozgurozel) 29 Ocak 2019