Yıldırım’ın performansı yeterli mi değil mi? Erdoğan değerlendirdi

Sosyal medya ve TV kanallarının ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve İmamoğlu buluşmasındaki Binali Yıldırım’ın performansını değerlendirdi…

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“BİNALİ YILDIRIM’IN PERFORMANSI YETERLİ GÖRMEDİNİZ Mİ?”

Binali Bey’in rakibinden (Ekrem İmamoğlu) önce tanındığını ifade eden Erdoğan, “Performansı değerlendirirken daha dinamik bir görüntü sergilemek, diğer taraftan da birikimiyle ağırlık gösteren bir aday… Bu şekilde ele aldığımız zaman Binali Bey’in duruşunda bir olgunluk, derinlik… İDO’dan yola çıkacaksın, milletvekili olacaksın 11-12 yıl Ulaştırma Bakanlığı yapacaksın, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı… Başbakanlığım döneminde Binali Bey’in elinin değmediği yer yok” dedi.

“AVRASYA TÜNELİ, MARMARAY, YAVUZ SULTAN SELİM, OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ…”

İnsanın gözü varsa bunu görmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Gözü var da bunu görmüyorsa buna diyecek bir şeyim yok. Avrasya Tüneli’ni, Marmaray’ı görmeyecek misin? 350 milyon insan geçti oradan. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü… İstanbul için bitirilmiş yatırımlar. Metrobüsler taa Beylikdüzü’nü geçiyor. Bunları yapan AK Parti belediyeciliğidir. Hepsinden öte dünyanın ilk 3’ü içinde yer alan İstanbul Havalimanı’nı Binali Bey’in Ulaştırma Bakanlığı döneminde başlattık. Berlin Havalimanı 17 yıldır bitirilemedi, bizimki 5 yılda bitirildi. Eksikler var şuan. Eksikler de bittiğinde belki de dünyanın 1 numaralı havalimanı haline gelecek. Binali Bey’in vaatlerine hiç girmiyorum. Yaptıkları yapacaklarının teminatı.” diye konuştu.