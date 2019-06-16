Yıldırım’ın ‘yalan söylüyor’ ithamına İmamoğlu’ndan sert yanıt! | Son dakika haberleri

Tarihi ortak yayında AKP’nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım’ın Ekrem İmamoğlu’na yalan söylüyor ithamına İmamoğlu, “Yalan söylüyor ifadesi kibirli bir ifadedir. Benim orada Küçükkaya ifadesi yok. Sayın Yıldırım, Küçükkaya söylemiş diyor. İsmail Küçükkaya ismi belli olmadan önce 10 soru CHP sorsun 10 soru biz soralım şeklinde olmuş ben kabul etmedim. Son sözüm tekrar söylüyorum. Benim ordaki ifadem nettir. Yalan söylemiş ifadesini kötü söz sahibinindir diyerek kapatıyorum” yanıtını verdi.

Küçükkaya ise Ekrem İmamoğlu’nun yayın öncesinde ‘Yıldırım’ın soruları görüşmek istediği’ iddiasına, “Bu absürt bir tartışmaydı. Öyle bir şey yok. Ne biri benden soru istedi ne ben İmamoğlu’na böyle bir şey söyledim. Bu tartışma benim ismim belli olmadan önce iki parti yetkilisinin arasında konuşulmuş. İki parti 10 soru CHP versin 10 parti AKP versin diye bir konuşma geçmiş” şeklinde açıklık getirdi.

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