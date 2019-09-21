Mevsimin ilk karı Karadeniz’de yüzünü gösterdi

Yaz sezonun bitmesiyle son baharın yaşandığı şu günlerde Giresun, Trabzon ve Gümüşhane yaylalarında kar yağışları başladı.

Yağan kar yer yer 5 santimetreyi buldu. Giresun'un Sisdağı, Karadoğa ve Çalık yaylalarında aralıklarla yağan kar nedeniyle kısa sürede dağlar beyaza bürüdü.

ARDAHAN’A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Ardahan’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. Kentte bir haftadır etkili olan soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi ile Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan

Yaylası mevkiinde bulunan Uğurlu Dağ'a mevsimin ilk karı düştü. Bir haftadır etkili olan soğuk hava bölgede etkisini artırdı.

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