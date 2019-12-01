Yılın ilk karı vatandaşları heyecanlandırdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusu sonrasında etkili olan soğuk hava gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Gece geç saatlerde başlayan yağmur yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Özellikle Ilgaz Dağı'nda etkili olan karın kalınlığı 5 santimetreyi geçerken, Yaralıgöz Dağı’nda ise kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi. Kar yağışı ilin sahil ilçelerinde de etkili oldu. Yola tedbirsiz çıkan sürücülerin imdadına ise karayolları ekipleri yetişti.

Mevsimin ilk karışının yağması nedeniyle bazı vatandaşlar, hafta sonunu da değerlendirerek Ilgaz Dağı Milli Parkı’na geldi. Çocuklarıyla birlikte kartopu oynayan aileler, karın keyfini çıkardı. Ilgaz Dağı’nda bugün itibarıyla kar yağışının başladığını söyleyen Caner Güler, “2011 yılından beri Kastamonu'da ikamet ediyoruz. Her yıl mevsimin ilk karı yağdığında buraya ziyarete geliyoruz. Şuanda çok güzel kar yağıyor. Muhtemelen tesiste çok yakın bir zamanda faaliyete girecektir. Ailemle birlikte geldim buraya. Herkesi Ilgaz Dağı Milli Parkı’na bekliyoruz” diye konuştu.

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“BUNDAN SONRA DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR”

Karın tam zamanında yağdığını söyleyen Caner Güler, “Bugün Aralık ayının 1'i. Kışın başlangıcı bugün itibarıyla. Karın yağması güzel oldu. Bundan sonra da kar yağışı bekleniyor, devam edecek” şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte Ilgaz Dağı’na gelen Elif Buse Güler ise, “Ben karı çok seviyorum. En sevdiğim aylar ise aralık, ocak ve şubattır. Bu zamanlarda kuzenimin doğum günü oluyor, ona da gidiyoruz. Ben kardan adam yapmayı çok seviyorum. Bugün de ailemle birlikte kar var mı diye bakmaya geldik. Ilgaz Dağı’na geldik, burada da çok güzel kar yağıyor” dedi. İHA