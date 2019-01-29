Yıllık bir buçuk milyon geliri olan ormana girmeye korkuyorlar

Tekirdağ'da bulunan Ganos Dağları’nın eteklerinde yetişen ıhlamur ağaçlarının ıhlamur toplayan bazı işçiler tarafından kesildiğini iddia eden köylüler duruma isyan etti. Ihlamurdan gelir sağlayan köylüler zaman zaman silahla saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek ormana girmeye dahi korktuklarını ifade etti.

“Üzerimize silahla korkutmak için ateş açıldı”

Işıklar Köyü Selanikliler Derneği Başkanı Olcay Ceylan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ihlamur katliamı 2012 yılında başladı. Bu katliamlar 2013-2014 yılında müthiş derecede arttı. 2013 yılı yaz sezonunda babamla birlikte ıhlamur toplarken kökten kesenleri uyardığımızda üzerimize silahla korkutmak için ateş açıldı. 2015 yılında ıhlamur toplayan işçileri tek tek uyardım ‘kesmeyin günahtır' dedim. Fakat sezon sonuna kadar kesmeye devam ettiler. Burada gördüm kesmeyen de var ama çoğunluğu kesiyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile ilk defa farkındalık oluşturmak için ‘Ihlamurlar Ölmezsin Doğamız Tükenmesin' yürüyüşü yaptık. Bu katliamı Çanakkale’den, Edirne’den Keşan’dan ve Tekirdağ’dan yapıyorlar. Bu süreçte bir ağacın ne kadar sürede yetiştiğini da araştırdık. Bir ağaç 80 yılda yetişirmiş. Bu ağaçlar da çok eskiden doğa olduğundan beridir var. Sosyal medyada bazı çevreler katliamı sulandırmak için ıhlamurlar kesilip cevizlik yapıldı diyor. Böyle bir şey yok. Biz bunu söylemedik” diye konuştu.

“Oraya gitmeye korkuyoruz”

Ceylan “Bu yürüyüşlerin kışın da yapılmasının sebebi yazın orada ağaç katliamı yapanlarla karşılaşmamak için. Birisini vursalar, öldürseler suçlusu biz olacağız. O yüzden yazın yapmıyoruz sezonda oraya gitmeye korkuyoruz. Babam bu işin 20 yıla yakın tüccarlığını yaptı. Önceden köyümüzde 60 ton yaş, 20 ton kuru şu an kilosu 70 lira. Köyümüze yıllık bir buçuk milyon lira gelir geliyordu, şimdi 300-400’e düştü. Biz gelip burada ıhlamur toplamasın demiyoruz, toplasınlar ama ağaçları kökten kesmesinler. Kökten kesince bile yeşerir o diyorlar. Önceden 100 metre ilerisini göremezdim şimdi ormanda 1 kilometre ötesini görüyorsunuz” dedi.

TEKİRDAĞ (İHA)