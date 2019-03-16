Yılmaz Hoca’ya şehitlikte çiçek dağıtma yasağı

Kısa bir süre önce şehitliklerin çiçeklendirilmesi ve bakımı işlerinden de Eskişehir Valiliği emriyle el çektirilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 18 Mart'ta karanfil dağıtmasına da izin verilmedi. 18 Mart Şehitler Günü Anma Programı'nda, yıllardır bir gelenek haline gelen, şehitliklerde karanfil dağıtılması görevi, bu sene Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na verildi. Büyükşehir'in şehit kabirlerinde gerçekleştirdiği sürekli çiçeklendirme çalışmaları da Büyükşehir'den alındı.

“GÖREVLENDİRMEDE YOK SAYILDIK”

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “18 Mart anma etkinlikleri ile ilgili görev dağılımında Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse yok sayıldığını gördük. Çünkü yıllardır büyük bir onur ve gurur ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, “Şehitliklerde karanfil dağıtılması” görevinin, elimizden alınarak, Valilik bünyesindeki, “Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na” verilmiş. Geçtiğimiz günlerde şehitliklerin çiçeklendirilmesi ve bakımı işlerinden de Eskişehir Valiliği emriyle el çektirilmiştik, şimdi de karanfil dağıtımı görevi elimizden alınmış bulunuyor” dedi.

“GÖREVİ ELİMİZDEN ALMAK VALİLİĞİN İŞİ DE DEĞİL HADDİ DE”

Yıllardır, sadece 18 Mart'ta değil, ihtiyaç duyulan her gün ve zamanda, şehitliklerimizi güzelleştirmek için, peyzaj uygulamalarından çiçeklendirmeye, özel günlerde kabirlere karanfil bırakmaktan yeşillendirmeye kadar birçok işi, büyük bir onur, gurur ve şevkle yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükerşen, “Şehitliklerde karanfil dağıtılması işinin, Büyükşehir Belediyesi'nden alınması, en hafif tabirle, Eskişehir haklına saygısızlıktır. Halkın temsilcisi konumunda bulunan Büyükşehir Belediyesi'ni yok saymaktır! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır onurla yaptığı bu görevini elinden almak, Eskişehir Valiliği'nin işi de değildir, haddi de olamaz. Gerek kurumsal kimliğiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gerek onun halkın oylarıyla seçilmiş başkanı, Eskişehir Valiliği kadar bu şehrin ayrılmaz bir parçası, gücü ve gururudur. Gücünü de, gururunu da Eskişehir halkından alır!” dedi.