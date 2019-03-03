Yılmaz Özdil’e Aydın ve İzmir’de yoğun ilgi

Yılmaz Özdil'in büyük ses getiren Mustafa Kemal kitabı için dün Aydın’daki Forum Aydın Alışveriş Merkezi’nde bugün de İzmir Karşıyaka’daki Mavi Bahçe'de imza günü düzenlendi. Her şehirde olduğu gibi Aydın ve İzmir'de büyük bir ilgiyle karşılaşan usta yazar Yılmaz Özdil, kitaplarını imzalayarak, kitapseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU DA GELDİ

CHP'den yeniden aday gösterilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu da Aydın'daki imza gününe katılarak, Özdil'e Mustafa Kemal kitabını imzalattı.

Usta yazar Özdil, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu için ‘Mustafa Kemal’i, imzaladı. Yılmaz Özdil ile Başkan Çerçioğlu bir süre sohbet etti. Yılmaz başkan Çerçioğlu'na “Mitinglerden mitinglere koşturuyorsunuz. İyi ki varsınız. Bizlere güç veriyorsunuz. Anladığım kadarıyla açık ara” dedi. Başkan Çerçioğlu da “Siz de bize güç veriyorsunuz. Evet açık ara” karşılığını verdi.

MUSTAFA KEMAL KİTABI

Yılmaz Özdil’in “Mustafa Kemal’i anlatmak boynumuzun borcudur” dediği, 10 yıllık araştırma sırasında 7 bin sayfa not tutarak yazdığı kitabı “Mustafa Kemal”, 520 sayfadan oluşuyor. Kitap, Mustafa Kemal'in Osmanlı ordusunda görevli bir askerken 1.Dünya Savaşı'nda görev aldığı Çanakkale cephesinde olmak üzere sosyal hayatta gerçekleştirdiği reformları ele alırken, gündelik hayatından da kesitler sunuyor.