Yılmaz Özdil’in lokma paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Yılmaz Özdil, yaptığı paylaşımda &#8216;İzmirimin muhteşem geleneği, lokma&#8230; Herkes normal insanlar olarak ikişer üçer alıyor, benim 20 filan oldu, ayıp olmasın diye sabrediyorlar ama, sanırım birazdan kuyruktan kovacaklar :))&#8217; dedi.. İşte o paylaşım:. . . &nbsp;. . . . . . . . . . . Bu gönderiyi Instagram&#8217;da gör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . &nbsp;. İzmirimin muhteşem geleneği, lokma&#8230; Herkes normal insanlar olarak ikişer üçer alıyor, benim 20 filan oldu, ayıp olmasın diye sabrediyorlar ama, sanırım birazdan kuyruktan kovacaklar :)). Yılmaz Özdil (@sozcuyilmazozdil)&#8217;in paylaştığı bir gönderi (28 Tem, 2019, 2:28öö PDT). . . .