Yılmaz Özdil’in lokma paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Yılmaz Özdil, yaptığı paylaşımda ‘İzmirimin muhteşem geleneği, lokma… Herkes normal insanlar olarak ikişer üçer alıyor, benim 20 filan oldu, ayıp olmasın diye sabrediyorlar ama, sanırım birazdan kuyruktan kovacaklar :))’ dedi.

İşte o paylaşım: