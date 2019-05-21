Yine Antalya yine gazeteciye saldırı!

Antalya'nın Aksu ilçesinde Güney Haberci internet sitesinin sahibi gazeteci Ergin Çevik, dün akşam saatlerinde üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların yumruklarına maruz kalan Çevik, hastaneden darp raporu aldı. Emniyette ifade veren Çevik, saldırganlardan şikayetçi oldu.

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Çevik'e saldıran kişilerin akşamüzeri Güney Haberci ofisini ziyaret ettiği, Çevik'i bulamayınca, çalışanlara, “Ona selamımızı söyleyin. O anlar” diyerek ofisten ayrıldıkları kamera kayıtlarına yansıdı. Aynı kişiler yaklaşık 1 saat sonra Pınarlı Kavşağında bir restoranın önünde Çevik'in yolunu kesti. “Gazeteci Ergin sen misin” sorusuna “evet” cevabı alan saldırganlar, peş peşe Çevik'e yumruk attı. Saldırganlar olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı.

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Saldırıda yaralanan Çevik, hastanede ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili konuşan Çevik, “Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin kimler olduğu mevcut. Bu kayıtları da polise vererek şikayetçi oldum” dedi.

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Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi de Çevik'e yapılan saldırıyı kınadı.