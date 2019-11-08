Yine devretti! İşte 7 Kasım Süper Loto sonuçları

Süper Loto'nun 629. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 7 milyon 444 bin TL belirledi. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte 7 Kasım Süper Loto sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 7 Kasım 2019 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde:

3, 6, 16, 19, 28, 45