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Yine kadın cinayeti! Bebeği kucağındayken katledildi

Diyarbakır'da bir kadın kucağında bebeği olduğu sırada evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

07:48 -
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Yine kadın cinayeti! Bebeği kucağındayken katledildi

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride Deniz K. kucağında bebeği ile beraber 4 kurşun isabet edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu.

FOTO: İHA

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Ağır yaralı kadın kucağındaki bir buçuk yaşındaki bebeği korkmaması için ona sarılarak kanlar içerisinde yardım istedi.

Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Deniz K. hayatını kaybetti.

POLİS HER YERDE CANİYİ ARIYOR

Kadının bir buçuk yaşındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.'nın hayatına kast eden caninin yakalanması için operasyon başlatıldı. (İHA)

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Son güncelleme: 07:54 27.12.2019
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