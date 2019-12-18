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Yine kadın cinayeti: Sevgilisini tüfekle öldürdü

Türkiye'de her yıl yüzlerce kadın namus ve töre bahaneleriyle cinayete kurban ediliyor... Bunun son örneği ise dün Balıkesir'de yaşandı. Boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet Biçer, birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı  pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

07:44 -
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak’taki müstakil bir evde meydana geldi.

İddiaya göre ekmek fırınında çalışan ve boşanma aşamasında olan Mehmet Biçer, birlikte alkol aldığı Nazan Can ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Biçer, evde bulunan pompalı tüfekle Can’a bir el ateş etti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet Biçer, birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can’ı  pompalı tüfekle vurarak öldürdü. FOTO: DHA

Can, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, Mehmet’in ise tetiği çektiği parmağı tüfekte sıkışarak koptu.

FOTO: DHA

Mehmet B., olayın ardından polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. (DHA)

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Son güncelleme: 07:59 18.12.2019
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