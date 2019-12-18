Yine kadın cinayeti: Sevgilisini tüfekle öldürdü

Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak’taki müstakil bir evde meydana geldi.

İddiaya göre ekmek fırınında çalışan ve boşanma aşamasında olan Mehmet Biçer, birlikte alkol aldığı Nazan Can ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Biçer, evde bulunan pompalı tüfekle Can’a bir el ateş etti.

Can, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, Mehmet’in ise tetiği çektiği parmağı tüfekte sıkışarak koptu.

Mehmet B., olayın ardından polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. (DHA)