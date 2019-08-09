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Yine otobüs yandı; 40 yolcu son anda kurtarıldı

Geçtiğimiz hafta Balıkesir'de yanan ve 5 vatandaşımızın feci şekilde can verdiği otobüs yangının yankıları sürerken bugün de Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otobüs alev alev yandı. Hareket halindeyken alev alan otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü. Yolcular indirildikten sonra büyüyen alevler, otobüsü kullanılamaz hale getirirken akıllarda bu otobüslerin neden yandığı sorusu kaldı. 

10:22 -
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Yine otobüs yandı; 40 yolcu son anda kurtarıldı

Adana’dan Ankara’ya 40 yolcu götüren Metro Turizm firmasına ait otobüs, bugün sabaha karşı Pozantı otoyolu Gülek Tüneli yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken yanmaya başladı. Yolcular, aracı yol kenarında durduran sürücü ve muavin tarafından tahliye edilirken, otobüsteki alevler kısa sürede büyüdü.

Yolcuların yara almadan kurtulduğu yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ise araçta soğutma çalışması yaptı. Kazayla ilgili otoban yolu bir süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR’DE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ.

2 Ağustosta Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait  yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. 34 yolcu bulunan otobüs bir anda alevlere teslim olmuş araçtaki 5 kişi yaşamını yitirmiş 15 kişi de yaralanmıştı.

Balıkesir’de 5 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği felaket.

TARSUS(Mersin), (DHA)

Son güncelleme: android-time 10:29 09.08.2019
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