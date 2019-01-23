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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM 2019 YKS tarihini belirledi

Yüzbinlerin hayatının geri kalanını şekillendirecek sınav olan YKS'nin başvuru tarihleri belli oldu. YKS'nin oturumları olan TYT, AYT ve YDT'nin tarihleri ÖSYM tarafından belirlendi. Peki 2019 YKS ne zaman yapılacak?

09:39 -
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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM 2019 YKS tarihini belirledi

ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavı YKS’ye hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Neredeyse tüm zamanını sınava hazırlığa ayıran öğrenciler YKS başvuru tarihini kaçırmak istemiyor. 2019 TYT, YDT ve AYT ne zamana yapılacak? Başvurular başladı mı? İşte YKS hakkında tüm ayrıntılar…

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

YKS sınav sonuçları içerisinde 3 sınav aynı gün açıklanacak. ÖSYM’nin sonuç sayfasında üç sınav 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

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