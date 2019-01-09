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Yoğun kar yağışı 23 binlik ilçede hayatı durdurdu

Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezi dahil kırsal bölgelerde de 24 saattir elektrikler verilemediği öğrenildi. Bölgeye giden elektrik dağıtım şirketi (YEDAŞ) ekipleri soğuk hava şartlarında hane ve işyerlerine elektrik vermek için mücadele ederken, halen elektrik verilememesi 23 bin nüfuslu ilçede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

İsmail AKDUMAN / Samsun
android-time 15:57
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Yoğun kar yağışı 23 binlik ilçede hayatı durdurdu
Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezi dahil kırsal bölgelerde de 24 saattir elektrikler verilemediği öğrenildi. Bölgeye giden elektrik dağıtım şirketi (YEDAŞ) ekipleri soğuk hava şartlarında hane ve işyerlerine elektrik vermek için mücadele ederken, halen elektrik verilememesi 23 bin nüfuslu ilçede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Samsun merkeze 80 kilometre uzaklıktaki Salıpazarı ilçesi yoğun kara teslim oldu. İlçede okullar hafta başından itibaren tatil edilirken, mahallelerin yolları kapandı. Zaman zaman il merkeziyle olan ulaşım kesildi.

24 SAATTİR ELEKTRİK YOK

23 bin kişinin yaşadığı Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrikler de kesildi. 24 saattir elektrik bulunmayan ilçede hayat felç oldu. Elektrik dağıtım şirketinin ilçeye gönderdiği ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Elektriğin 24 saat kesik olduğu ilçede vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Elektrik dağıtım şirketinin ilçeye gönderdiği personelin az olduğunu ileri süren vatandaşlar, “Her yıl bu ilçede kış ayları sert geçer. Daha da ağır kış şartlarını gördük. Ancak 24 saat elektrik kesintisi görmedik. Hastalarımız var, esnaf perişan. İş yapamaz haldeyiz. İlçede hayat durmuş durumda” diyerek duruma tepki gösterdiler.

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