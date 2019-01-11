Yok artık! Bu kez ameliyathanede hastayı unuttular

İstanbul’daki devlet hastanesinde bir hasta ameliyathanede unutuldu. Saatlerce ameliyathanede bekletilen hastaya, doktorların mesaisinin bittiği ve çıktığı söylendi.

Ameliyatlarda makas ve sargı bezi unutulduğunu çok kez duyduk ancak bu kez unutulan ‘yok artık!’ dedirtti. Olay İstanbul’da bir devlet hastanesinde meydana geldi. Kanal D’de yayınlanan habere göre, böbrek ameliyatı için bıçak altına yatan 34 yaşındaki Buğra Kiftir, ameliyathanede unutuldu.

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Saatlerce ameliyathanede bekletilen hastaya, doktorların mesaisinin bittiği ve hastaneden çıktığı söylendi. Yaşanan bu gelişmeyi genç adam şaşkınlıkla karşıladı.

“BENİ TAMAMEN UNUTTULAR”

Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayan Kiftir, “Genelde sargı bezi, makas unutulduğu söylenir. Beni tamamen ameliyathanede unuttular. Doktorların çıktığı ve mesai saatlerinin bittiği söylendi. Ancak ben 4-5 saat orada yatıyor bir şekilde bekledim. Kesinlikle skandal bir durum. Orada unutuldum fakat yaşlı bir insan ya da ufak bir çocuk da yerimde olabilirdi” dedi.