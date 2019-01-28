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Yok böyle hırsızlık! Tam 6 ton

Bursa'da yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Altı tonluk iş makinesini vince yükleyip çalan hırsız veya hırsızların hurdacıya sattığı araç parçalanmış halde bulundu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

11:30 -
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Geçen hafta yaşanan olayda, hafriyat işleri yapan bir firmanın sahibi, iş yeri otoparkına bıraktığı 6 tonluk iş makinesinin sabah yerinde olmadığını fark etti. Firma sahibi hemen polise haber verirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iş makinesinin vinçli çekiciye yüklenip çalındığı görüntülere ulaştı. Yapılan takip sonucu çekicinin iş makinesini bir hurdacıya bıraktığı belirlendi. Hemen olay yerine giden ekipler, 6 tonluk aracı parçalanmış halde buldu.

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Son güncelleme: android-time 11:34 28.01.2019
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