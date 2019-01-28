Yok böyle hırsızlık! Tam 6 ton

Geçen hafta yaşanan olayda, hafriyat işleri yapan bir firmanın sahibi, iş yeri otoparkına bıraktığı 6 tonluk iş makinesinin sabah yerinde olmadığını fark etti. Firma sahibi hemen polise haber verirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iş makinesinin vinçli çekiciye yüklenip çalındığı görüntülere ulaştı. Yapılan takip sonucu çekicinin iş makinesini bir hurdacıya bıraktığı belirlendi. Hemen olay yerine giden ekipler, 6 tonluk aracı parçalanmış halde buldu.