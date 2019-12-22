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Yok böyle kaza! Tekne, vinç, üst geçit…

E-5 karayolu Avcılar mevkisinde seyir halinde olan tekne yüklü vinç sürücüsü yüksekliği hesaplayamayınca üst geçide çarptı. İlginç olay kameralara yansırken, vincin başını eğdiren sürücü güçlükle geçiş yaparak yoluna devam etti.

11:58 -
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Yok böyle kaza! Tekne, vinç, üst geçit…

Olay, dün saat 22.00 sıralarında E-5 karayolu Avcılar mevkisinde meydana geldi. Tekne yüklü vinç, karayolunda seyretmeye başladı. Sürücü bir süre sonra bu şekilde bir üst geçidin altından geçmeye çalıştı. Ancak yüksekliği hesap edemeyen sürücüsü üst geçide çarptı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kaza sonucu üst geçittekiler panik yaşadı. Olayın ardından araçtan inen sürücü, vincin baş kısmını uzun uğraşlar sonucu eğdirmesi sonrasında güçlükle geçerek yoluna devam etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası maddi hasar geldiği öğrenilen köprüye önceki gün de TIR’ın çarptığı öğrenildi. (İHA)

cep telefonu E-5 kaza
Son güncelleme: 12:00 22.12.2019
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