YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? İşte YÖKDİL sınav yerleri ve ayrıntılar!

YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı. YÖKDİL’e girecek adaylar sınav yerlerini yokdil.yok.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgeleri de aynı adresten çıkarılabilir. Peki, YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? İşte detaylar…

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL'E KİMLER GİREBİLİYOR?

YÖKDİL Sınavı’na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖK'ün yayınladığı takvime göre, bu sene 6'ncısı gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.