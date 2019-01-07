YÖKDİL tarihi belli oldu! YÖKDİL başvuruları ve sınavı ne zaman?

YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak 2019 YÖKDİL ne zaman adaylar tarafından merak ediliyordu. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? İşte YÖKDİL sınavı hakkında ayrıntılar…

Bu yıl 6. kez düzenlenecek olan YÖKDİL sınavının tarihi için Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. YÖKDİL 2019 sınavı başvuru ve sınav tarihi yapılan açıklama ile belli oldu. ‘YÖKDİL sınavı ne zaman?’ sorusunun cevabını merakla araştıran adaylar için tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

YÖKDİL 2019 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat’ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava 30 Ocak-8 Şubat’ta “yokdil.yok.gov.tr” adresinden başvurulabilecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL Sınavı’na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

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YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIR?

– Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.