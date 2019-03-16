Yol arkadaşlarından Turan Hançerli’ye destek

Yurdun dört bir yanından gelen yüzlerce engelli, Hançerli’ye destek vermek için Avcılar’da buluştu. Törende konuşan Hançerli “25 yıldır hiçbir parti, düşünce ayrımı yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Şimdi Avcılarlılara söz veriyorum; dertlerinizle dertleneceğim sıkıntılarınız çözmek için yanınızda olacağım. Tüm verdiğim sözleri tutacağım” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği öncülüğünde çok sayıda engelli derneğine bağlı yüzlerce engelli vatandaş, Avcılar Belediyesi önünde kendileri gibi bir engelli olan CHP’nin Avcılar Belediye Başkan adayı Turan Hançerli’ye destek vermek için buluştular.

“YILLARCA BİZİM İÇİN ÇALIŞTI ŞİMDİ AVCILAR İÇİN ÇALIŞACAK”

Engelli sanatçıların ve Türk halk müziği sanatçılarının verdiği konser sonrasında konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz “İçimizden birisi olan Turan Hançerli’ye destek vermek için buluştuk. Avcılar engelsiz örnek bir kent olacak. Onun için buradayız. Neden Turan Hançerli? 13 yıldır TSD Genel Başkan Yardımcılığı yapmanın yanı sıra birçok derneğin hangi hukuksal sorunu varsa işini gücünü bıraktı, kendi cebinden para harcayarak bu derneklerin davalarıyla uğraştı ve birçoğunu kazandı. Hepimizin kullandığı tekerlekli sandalye, işitme cihazı gibi araç gereçleri kullanmamız için hukuksal mücadele veren bir arkadaşımız. Bize hep önderlik yaptı, yasaları olabildiğince kabullendirebilmek için mahkeme mahkeme dolaştı. Şimdi de Avcılar’ı Türkiye’de örnek bir kent yapacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

“HANÇERLİ’Lİ BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ”

Yüzlerce engelli, her iki kolu olmayan engelli hakları savunucusu avukat Turan Hançerli’yi 31 Mart sonrası Avcılar Belediye Başkanı olarak görmek istediklerini belirttiler.

“AVCILAR’DA AYRIMCILIK YAPMAYACAĞIM VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM SÖZ VERİYORUM”

“Avcılar’ın umudu Turan Hançerli” sloganları eşliğinde kürsüye gelen Avcılar Belediye Başkan adayı Turan Hançerli ise “Vefa İstanbul’da bir semt değilmiş bunu gösterdiniz. Yol arkadaşlarım hepinize teşekkür ediyorum. Bu tüm ülkeye örnek olsun. 25 yıldır engelli hakları mücadelesinde el ele omuz omuza mücadele ettik. Dertlerimizi, sorunlarımızı aşmaya çalıştık. Her biriniz yılmadınız, yıkılmadınız mücadeleyi sürdürdük. Bugün Avcılar’ın mutluluğu, huzuru, Avcılar’ın güven dolu bir kent olması için çıktığımız bu yolda bizimlesiniz. Sizlerin huzurunda 25 yıllık yol arkadaşlarımızın huzurunda söz veriyorum. Nasıl 25 yıldır yılmadan bıkmadan engellilerin hakları için çalıştıysam, nasıl mücadele ettiysem bundan sonra da 435 bin Avcılarlıya ayrım yapmadan, ayrımcılık yapmadan hizmet edeceğime söz verilyorum” dedi.

“TÜM VERDİĞİM SÖZLERİ TUTACAĞIM”

CHP adayı Hançerli “25 yıldır hiçbir parti, düşünce ayırımı yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Şimdi Avcılarlılara söz veriyorum; dertlerinizle dertleneceğim sıkıntılarınız çözmek için yanınızda olacağım. Tüm verdiğim sözleri tutacağım” diye konuştu.