Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi alarma geçirdi

Dün gece Organize Sanayi Sedde Yolu kenarına atılmış onlarca yeni ayakkabıları gören bir vatandaş tarafından polise ve belediye zabıta ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve belediye zabıta ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Çoğunluğunun bayan ayakkabılarından oluştuğu onlarca ayakkabın yakılmaya çalışıldığı fakat bir bölümün yandığı, çoğunun ise köpekler tarafından dağılmış ve yağmurdan etkilendiğini belirlediler. Ayakkabıların çalıntı mal olabileceği ihtimalini de düşünen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ayakkabıların kim veya kimler tarafından atıldığını bulmak için çalışma başlattı. Toplanan 15 çöp poşeti ayakkabı ise belediye temizlik işçileri tarafından emanete alındı.

İHA