Yol kenarındaki araca çarpıp sürücü ve hamile eşine saldırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Çoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Kartop, yönetimindeki 70 BG 740 plakalı otomobili, arızalanınca yolun sağına çekti. Arızayı anlamak isteyen Kartop’un aracına, T.Ş.’nin kullandığı 70 DV 830 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın ardından araçtan inen T.Ş. ve kardeşi M.Ş., Kartop’a tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından iki kardeş, sürücü Kartop’u sopayla dövdü, tabancayla da rastgele ateş açtı. Sopa darbeleriyle Ali Kartop yerde kalırken, açılan ateş sonucu 3 aylık hamile eşi Hatice Kartop da elinden yaralandı.

T.Ş. ve M.Ş. kaçarken, yaralanan Kartop çifti, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çift, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. T.Ş. ve kardeşi M.Ş. ise jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İki kardeşin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Yaşadıklarını anlatan Ali Kartop, ”Otomobilim arıza yapınca inip, kontrol ettiğim sırada diğer otomobil, benim aracıma çarptı. İçinden inen iki kişi, bana ve eşime saldırdı. Hamile eşim büyük korku yaşadı. Her ikisinden de şikayetçiyim” dedi.

KARAMAN, (DHA)