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Yol vermediği yayayı kalbinden bıçakladı

Karaman'da, İsa Kocaoğlu (45), yaya geçidinde üzerine hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K. (39) ile aralarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı. Kocaoğlu, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Oktay K. ise gözaltına alındı.

13:27 -
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Alacasuluk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Kale kavşağında yaya geçidini kullanan gurbetçi İsa Kocaoğlu, iddiaya göre, üzerine doğru hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K.’ye tepki gösterdi.

Otomobilini durdurarak, Kocaoğlu ile tartışmaya başlayan Oktay K., elindeki bıçakla araçtan indi. Oktay K., Kocaoğlu’nu kalbinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kavgada İsa Kocaoğlu hayatını kaybederken Oktay K. gözaltına alındı. Foto: DHA

Kocaoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Kocaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oktay K. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Son güncelleme: android-time 13:35 21.08.2019
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