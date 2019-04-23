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Yol yapımında çalışan işçinin korkunç ölümü!

Bursa'da yapımı devam eden İstanbul- İzmir otoyolu ile ilgili çalışmalar sırasında hafriyat kamyonundan dökülen çakıl taşlarının altında kalan işçi Rıza Karaca (64) hayatını kaybetti.

23:29 -
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Yol yapımında çalışan işçinin korkunç ölümü!

Olay, saat 12.00 sıralarında İstanbul- İzmir Otoyolu’nun Karacabey etabında meydana geldi. Yol yapımında çalışan işçi Rıza Karaca, harfiyat kamyonunun bölgeye döktüğü çakılın altına kaldı. Olayı gören Karaca’nın mesai arkadaşları müdahale ederek Karaca'yı çakıl taşı yığınının altından çıkardı.

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Talihsiz işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Karaca doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  DHA

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