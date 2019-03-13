Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yola inen domuz sürüsü, kazaya neden oldu

Kırıklale'de Kayseri-Ankara karayoluna çıkan domuz sürüsü, trafik kazasına neden oldu. Kazada 5 domuz telef olurken, 2 otomobilde hasar oluştu.

04:43 -
Haberler Gündem
Yola inen domuz sürüsü, kazaya neden oldu

Kaza, akşam saatlerinde Kayseri-Ankara karayolu üzerinde Hasandede köyü mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 30 domuzun bulunduğu sürü, yolun diğer tarafına geçmek için Kayseri-Ankara karayoluna çıktı.

DHA

O esnada yolda ilerleyen 2 otomobil sürünün arasına girdi. Otomobillerin altında kalan 5 domuz telef olurken, otomobillerde hasar oluştu.

DHA

Keskin’den Kırıkkale’ye gittiğini söyleyen kazazedelerden İsmail Y., domuz sürüsünün bir anda karşısına çıktığını, sürüyü erken farketmesiyle otomobille Kızılırmak’a savrulduğunu söyledi. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more