Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’ten İstanbul’a giden M.B. (51) yönetimindeki yolcu otobüsü, Samsun İstanbul kara yolu Çörekçiler mevkisinde K.A’nın (33) kullandığı tekstil malzemesi yüklü tırla çarpıştı.

Ilgaz ilçesine bağlı Çörekçiler köyü mevkiinde saat 08.00 sularında meydana gelen kazada 22’si yabancı uyruklu toplam 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ AĞIR YARALI

Ekipler, otobüsün içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz’daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA/DHA)