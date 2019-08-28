Yolcu seçen taksici yandı!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, şikayetler üzerine 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda denetim yaptı. Taksilerle ilgili kontrollerini yapan ekipler, onlarca taksiciye evraklarının eksikliği nedeniyle cezai işlem uyguladı.

Aracı bağlanan taksicilerden Kudbettin Bilir, “Her gün bir kanun çıkarıyorlar biz de şaşırıyoruz. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir kart çıkaracaklar belediye otobüs şoförü gibi herkes kartını okutup çalışacak. Ama o kartlarda işe yaramıyor işte. Bir makine koyacaklar herkes kartını okuttuğu zaman bütün arabalara geçip çalışabilecek” dedi.Aracı bağlanan bir diğer taksi şoförü ise, “Taksicilerin başındakiler bu taksicilerle ilgilensin, öyle oturup göbek büyütmesinler. Taksici ekmeği için çıkmış, çalışıyor. Ne taksicilerle uğraşıyorsunuz. Bir evrakım eksik diye aracım bağlandı” diye konuştu.

DHA