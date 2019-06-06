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Yolda bulduğu para ve altın dolu çantayı sahibine verdi

Kayseri'de yaşayan Ali Şevket Demiralay (22), yol kenarında içerisinde para ve 200 bin TL değerinde altın olan kadın çantası buldu. Polis eşliğinde çantayı sahibine ulaştıran genç, 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

18:59 -
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Yolda bulduğu para ve altın dolu çantayı sahibine verdi

Kocasinan ilçesinde bulunan Argıncık Doğu Sanayi Sitesi esnafından Ali Şevket Demiralay, yolda yürürken kaldırımda kadın çantası buldu. Çantanın içine bakan Demiralay, para ve altınlar olduğunu gördü.

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SURİYELİ 2 KADINA AİTMİŞ

Polise haber veren Demiralay, çantayı da alıp, iş yerine geçti. Bu sırada Suriyeli 2 kadın, iş yerine gelerek, çanta kaybettiklerini söyledi.

Polisin yaptığı incelemede, çantanın kadınlara ait olduğu belirlendi. Ali Şevket Demiralay, 200 bin TL değerindeki 404 küçük altın ve 6 burma bilezik ile 2 bin TL’nin içinde olduğu çantayı kadınlara verdi. DHA

Son güncelleme: android-time 19:02 06.06.2019
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